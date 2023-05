L’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, è intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Monza per fare il punto su diverse questioni. Il tecnico si è soffermato anche sul suo futuro, questione spinosa visto che diverse voci lo hanno accostato al Napoli in caso di addio di Luciano Spalletti. Queste le sue parole: “Con la dirigenza emiliana mi sento di dire che siamo già a buon punto per il rinnovo! I discorsi sono iniziati solo questa settimana ma le cose vanno per il verso giusto. Se dovessimo raggiungere un accordo presto lo saprete, non da me ovviamente ma dalla stessa società del Sassuolo“.