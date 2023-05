L’ex attaccante del Napoli, Emanuele Calaiò, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per fare il punto sul mercato degli azzurri e non solo. Queste le sue parole: “Kim potrebbe restare un altro anno, bisognerebbe provare a convincere il calciatore principalmente e poi estendere il discorso anche agli agenti. Per Osimhen, invece, la vedo più complicata! Se dovesse arrivare un’offerta monstre, sarebbe impossibile trattenerlo. Il nigeriano è già da tre stagioni al Napoli e, difronte ad affari del genere, la sua avventura arriverebbe irrimediabilmente ai titoli di coda.

Giuntoli o Spalletti? Se dovessi scegliere solo uno dei due, terrei il secondo! Dispiace per Giuntoli ovviamente ma è fisiologico che, dopo otto anni al fianco di questi colori, arrivino dei nuovi stimoli che ti portano a voler cambiare area. Tra i papabili sostituti ci sono Polito ed Accardi che hanno fatto molto bene nelle rispettive squadre e sono sempre alla ricerca di calciatori giovani, in piena linea con le volontà di ADL“.