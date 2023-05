L’ex storico capitano del Napoli, Beppe Bruscolotti, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per fare il punto sul futuro di Luciano Spalletti. Queste le sue parole: “I calciatori vanno e vengono, non è un problema ma Spalletti deve restare! Tutti gli esperti e non hanno apprezzato la guida tecnica dell’allenatore toscano in queste due stagioni napoletane. Spero che la situazione rinnovo si risolvi quanto prima, non vorrei che l’addio del tecnico macchiasse un anno da incorniciare per la città di Napoli.

ADL? Forse avrà sbagliato a non parlare prima con Spalletti dell’attivazione della clausola col terzo anno di contratto. L’invio della PEC potrebbe aver fatto innervosire Luciano. Dispiace dover commentare queste cose ma la stessa assenza dell’allenatore alla conferenza di oggi può essere un segnale in tal senso“.