L’ex capitano del Napoli, Christian Maggio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sulla partita di stasera e non solo. Queste le sue parole: “L’emozione di vedere uno stadio pieno dopo 4 anni è stata indescrivibile. Stasera sarò sul Lungomare per tifare la mia squadra, sperando che porti bene. Non voglio ricevere alcun premio per lo Scudetto, poiché è giusto che sia festeggiato da chi ha lavorato duramente quest’anno. Mi sono dedicato a questo progetto in passato, ma il merito dell’attuale successo va ai giocatori, al mister e alla dirigenza. Io mi tengo fuori dalla discussione, è giusto così“.