Pierpaolo Marino, direttore tecnico dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di “Sportitalia” a pochi giorni da una sfida sicuramente emozionante per lui: Udinese-Napoli.

Il capo dell’area tecnica dei friulani ha risposto, nel corso dell’intervista, a questa domanda, se cioè si potesse anche vincere prima questo Scudetto, ha risposto con queste parole:

“Andare a depauperare l’ottimo lavoro del presidente non ha senso, bisogna essere positivi nei giudizi. A questa domanda mi piacerebbe rispondere, ma non riesco: io lasciai una squadra con Grava, Aronica e tutti gli altri che l’anno dopo Mazzarri portò al secondo posto. Bravo De Laurentiis che ha vinto uno Scudetto, ma mi faccio una domanda: se avessi potuto continuare a Napoli, dato che avevo un contratto di 5 anni, tra l’altro rinnovato, quando sarebbe arrivato lo Scudetto? Lo avremmo vinto prima? Non l’avremmo mai vinto? Non lo so, però non sono presuntuoso da poter dire con certezza che l’avremmo vinto prima”.