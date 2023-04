Rambaudi: “Al gol di Raspadori ho pensato due cose. Attenzione alla Salernitana”

Roberto Rambaudi, ospite ne “Il bello del calcio”, ha parlato della partita tra Napoli e Salernitana: “Sullo Scudetto del Napoli non c’erano dubbi, ma la partita di ieri nel primo tempo era figlia dell’eliminazione con il Milan in Champions. Al gol di Raspadori ho pensato a due cose: la prima è che Raspadori in area è un attaccante fortissimo che sa sempre dove posizionarsi, mentre fuori da 16 metri è un altro giocatore; la seconda, che mi ha fatto molto arrabbiare, è Zielinski. Il polacco può dare molto di più e in passato, nelle gare come con il Milan in cui servono le giocate dei campioni, è mancato. Questo è il Napoli di Spalletti, da studiare in tutti i suoi aspetti. L’allenatore toscano è un vero fenomeno. Napoli-Salernitana? I granata sono una squadra scomoda al momento e Paulo Sousa sta facendo un ottimo lavoro, gli azzurri sono più forti ma ci sono interferenze esterne questa settimana. Penso che un gol lo faranno al ‘Maradona’”.