Padovan: “Errori arbitrali evidenti, al var dormono?”

Queste sono le parole di Giancarlo Padovan, giornalista Sky: “È già successo che degli scudetti sono arrivati mentre altre squadre erano sul divano, ma capisco che sia più bello assegnarlo con la contemporaneità, ma è una formalità che riguarda una festa. La Lega è l’unico ente che può decidere in questo senso. Pochi pensavano ad uno scudetto, ma nessuno pensava ad un dominio assoluto, un gioco bello e senza quattro moschettieri che l’anno scorso hanno pianto tutti. Il primo posto è strameritato, non c’è la sola possibilità di pensare che qualcuno si potesse solo avvicinare, neppure se avessero dato altri 15 punti alla Juve.

Uscita dalla Champions? Errori arbitrali evidenti. Non so se al VAR dormono, nel caso di Lozano vedono qualcosa che non c’è, si vedeva anche ad occhio nudo che era rigore.

VAR da rendere più corretto? Ci sono sempre delle persone che discutono, va bene il VAR a chiamata, ma se a decidere è sempre quello che sbaglia, continuiamo a sbagliare. Effetto Chmapions per romane e milanesi? Quando sento parlare della lotta per la Champions falsata, lo è dai risultati delle interessate. Togliendo la Juventus che non ci entrerà, le altre giocano a perdere”.