Davide Calabria, in un’intervista a DAZN con Massimo Ambrosini, è tornato a parlare della partita di martedì, dove lui, da capitano, e i suoi compagni hanno dato una grande gioia a tutti i tifosi rossoneri.

Il capitano del Milan ha toccato tanti temi della sfida del “Maradona”, partendo dalla vigilia, per arrivare agli episodi fino alla sua prestazione:

Che cosa ha fatto la differenza nella sfida con il Napoli?

“Abbiamo mostrato altruismo, spirito di sacrificio, siamo stati uniti e abbiamo reagito, soprattutto nei momenti di difficoltà, non smettendo mai di lottare. Penso che abbiamo preparato la sfida nei massimi dettagli e per me la qualificazione del Milan è meritata”.

C’erano tante chiacchere tra andata e ritorno, soprattutto sulle polemiche degli arbitri:

“Noi non parliamo di episodi, anche prima delle partite; non fa parte del nostro stile. Poi, le critiche che servono solo a destabilizzare una squadra, almeno per me, non portano a nessun risultato, dato che l’unica cosa che conta è il lavoro che si fa in allenamento”.

Invece, sui fuochi di artificio?

“Sì, li ho sentiti; mi sono svegliato, mi sono messo a ridere e poi sono tornato a dormire”.