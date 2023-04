Il noto giornalista ed esperto di mercato, Maurizio Pistocchi, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sul doppio confronto di Champions tra Milan e Napoli. Queste le sue parole: “Gli azzurri, fino a questo momento, sono stati autori di una stagione straordinaria! Un mancato passaggio del turno non può macchiare una squadra favolosa che ha dominato il campionato ed il girone di Champions League. Se si tratterà dell’inizio di un ciclio, è un gran bel primo passo. Le grandi squadre non si costruiscono dalla sera alla mattina, c’è sempre bisogno di tempo ed esperienza.

Kvara è stato eccezionale! Certo, magari negli ultimi metri poteva prendere qualche scelta differenza ma gli uomini di Pioli sono stati bravissimi nel costante raddoppio. Il Napoli è arrivato ai quarti non nella miglior condizione di forma e con qualche assente dovuto ad infortuni ed a squalifiche. La sosta per le Nazionali non ha giovato ai partenopei e ciò si è visto proprio nelle sfide col Milan. Gli azzurri hanno segnato un solo goal in tre partite“.