Il noto giornalista ed esperto di tattica, Paolo Del Genio, è intervenuto ai microfoni di Tele A per dire la sua sul doppio confronto di Champions League e non solo. Queste le sue parole: “Nonostante le difficili condizioni della squadra, Kvaratskhelia ha dimostrato di essere un vero campione con 20 azioni nella sua 50esima partita dell’anno a soli 22 anni. Non si può negare la sua bravura guardando le partite, c’è chi, invece, non aspettava altro che il rigore sbagliato per dimenticarsi di tutto il resto della stagione! Durante la partita, il Milan ha utilizzato una tattica difensiva con un uomo dietro per rimediare ai contrasti persi e Kvara ha affrontato un calcio molto difficile. Inoltre, era sempre triplicato, due uomini pronti a chiuderlo e, nel caso in cui il georgiano li avesse saltati, si staccava il terzo per dare una mano ai primi due difendenti.

Al Napoli non sono mai stati concessi spazi in campo aperto come a Leao! Proprio il portoghese, insieme a Giroud che di mestiere fa il centravanti, andavano a chiudere le linee di passaggio nella propria aria di rigore. Il Milan non ha mai provato ad alzare la linea o tentare la trappola del fuorigioco. Tutto è andato per il verso giusto agli uomini di Pioli anche perché se Kvara avesse segnato il goal sulla linea al primo minuto di gioco dell’andata, il Milan avrebbe dovuto stravolgere completamente il piano di gioco di entrambe le gare. Una tattica così difensivista non avrebbe portato a nulla di buono“.