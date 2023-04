Fedele avverte: “Se il Napoli non passa il turno non possiamo dire che…”

Enrico Fedele è stato intervistato su Radio Marte durante la trasmissione Forza Napoli Sempre. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione.

“Quella di domani è una partita ostica. Perché i non esperti direbbero che un gol si può recuperare; in realtà ne devi recuperare due. Perché con la nuova regola devi fare sempre due gol in più per andare ai calci di rigore”.

Su Osimhen: “Non credo che con Osimhen in campo il Napoli possa spazzare via il Milan, sicuramente ha più possibilità di farlo, rispetto alla partita precedente. Se pensi che nelle ultime 4 partite il Napoli quasi non ha segnato, se non con Di Lorenzo, qualche remora c’è quando non gioca Osimhen. Quando il nigeriano è in campo si aprono orizzonti diversi anche per Kvara che trova meno giocatori da superare visto che Osimhen ne porta via qualcuno in più. Spalletti non soffre tatticamente Pioli solo che il Napoli con l’allenatore del Milan rischia sempre il contropiede. Per spronare la squadra io non farei discorsi ma metterei un bel cartello nello spogliatoio con la scritta “Oggi possiamo fare la storia”.

Sul campionato: “Il Milan ha sbagliato, secondo me, a schierare quasi tutti panchinari perché non può perdere punti come, invece, può fare il Napoli. Il Milan se non fa punti e se dovesse, come speriamo, perdere domani potrebbe essere fuori dalla coppa”.

Sulla formazione: “Sicuramente domani Ndombelé sostituirà Anguissa; in difesa giocherà Olivera se in alto a destra sarà schierato Lozano mentre se giocherà Rui in alto a destra ci sarà Politano. Juan Jesus sostituirà Kim. Farei giocare la coppia in diagonale Olivera-Lozano. Perché Diaz quando ha giocato esterno destro ha messo Rui in difficoltà. E poi perché Olivera dà più copertura nella fase difensiva sui calci da fermo, dove loro hanno dei buoni saltatori. E darebbe anche maggiore copertura su Diaz”.

Sulle squalifiche: “La squalifica di Kim e Anguissa non può essere un bene perché una squadra quando ha meccanismi ben oliati, come nel Napoli, ha un’ossatura, con tutti i pregi e anche con qualche calo di forma. Sulle palle alte l’assenza di Kim domani si farà sentire di più rispetto all’assenza di Anguissa“.

Sulla stagione:” Il Napoli sta facendo una grande impresa che diventerà una super impresa se passasse il turno di Champions approdando alle semifinali. Se però non passasse questo turno il Napoli non dovrà essere tacciato di non aver fatto tutto quello che si doveva fare. La vittoria del campionato non deve passare in secondo piano. L’unico rammarico, per me, rimane la Coppa Italia”.