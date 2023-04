Bruscolotti: “Assenza Kim? Chi giocherà al suo posto farà bene. Vi dico cosa serve per fermare Leao”

Beppe Bruscolotti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L’ex capitano ha parlato della sfida di domani contro il Milan per la Champions League, in programma al Maradona alle ore 21. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione.

“L’assenza di Kim è molto pesante mentre penso che Anguissa si possa sostituire adeguatamente. Il coreano legge perfettamente il gioco ma è inutile fasciarsi la testa e chi giocherà al suo posto saprà fare bene. Possiamo dire tanto sulla formazione ma alla fine è Spalletti che decide. Molto farà anche la spinta del Maradona che darà tanto alla squadra. Mi aspetto una grande partita degli azzurri, ma dobbiamo stare molto attenti e leggere bene la partita. Osimhen darà un’ulteriore spinta ai suoi compagni a cui riesce a dare una grande carica. E’ una presa in giro che ci mandino il miglior arbitro dopo che hanno mandato un pessimo arbitro a San Siro. Sarebbe stato giusto mandarci un arbitro scarso anche quando giochiamo in casa. Loro hanno 3-4 uomini fondamentali. Leao necessita di una marcatura speciale, ma Spalletti sono sicuro che saprà trovare le contromisure per il portoghese”.