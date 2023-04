Ai microfoni di Dazn, al termine di Napoli-Hellas Verona, gara terminata 0-0, ha parlato Giacomo Raspadori. Queste le sue parole:

In che cosa vi ha messo in difficoltà il Verona?

“E’ mancato un po’ di ritmo per trovare le soluzioni e non trovavamo spazio per fare le imbucate. Chiaramente non ci hai aiutati vederli tutti chiusi, ma abbiamo le qualità. Però ora dobbiamo cancellare e ripartire, perché abbiamo l’entusiasmo e la concentrazione per giocare le prossime partite”.

Ti senti a tuo agio da punta o da trequartista ti troveresti meglio?

“Io sono a disposizione; per mia natura mi sento attaccante, punta, e mi trovo a mio agio dentro il campo. Posso essere una prima punta, anche se non come il classico attaccante, sia da trequartista; stasera c’erano pochi spazi, allora cercavo di venire incontro per creare spazi. Secondo me è mancato il ritmo per imbucare, ma la gara è stata buona. Ora c’è da resettare e ripartire con entusiasmo”.

Che sensazioni avete per il Milan? Siete tranquilli o sentite un po’ di ansia?

“C’è fiducia, perché abbiamo giocato bene a Milano e purtroppo non abbiamo fatto goal. Ora avremo il pubblico dalla nostra, e dobbiamo avere entusiasmo e fiducia, perché quando hai una mentalità e le idee chiare su come vuoi giocare, devi riprendere solo ad allenarti e a fare le cose con entusiasmo“..

Come stai? Come ti senti fisicamente?

“Io lavoro sempre al massimo per aiutare la squadra. Sono stato tanto fuori, non sono al 100%, ma stiamo facendo tutto giusto affinchè tutti si sentano bene e riescano a dare al massimo, non sono io”.

Come lo hai visto Osimhen?

“E’ pronto, carico per martedì, come tutti noi, che indipendentemente dal minutaggio, cerchiamo di farci trovare pronti negli allenamenti”