Ai microfoni di Dazn, prima della partita tra Napoli ed Hellas Verona, ha parlato il direttore sportivo Giuntoli. Queste le sue parole:

Oggi c’è il Verona, in cui avete fatto dei cambi come il Milan. State pensando già a martedì?

“E’ ovvio, pochi giorni fa abbiamo giocato una partita stancante; oggi il mister ha schierato i giocatori per battere il Verona, poi è normale che qualche rotazione, qualche scelte sia per risparmiare qualcuno e farlo riposare”.

Che cosa sia spetta da chi non ha giocato tanto?

“Ci aspettiamo tanto da questi giocatori con cui abbiamo condiviso gioie e dolori, e anche chi non gioca ha dimostrato di essere straordinario e importante nel gruppo”.

Che ne pensa della tregua tra i tifosi e il presidente?

“E’ il momento in cui dobbiamo essere tutti uniti, tutti compatti e dobbiamo cercare di raggiungere degli obiettivi importanti tutti insieme, perché ognuno deve fare la sua parte”