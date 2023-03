Ottavio Bianchi: “Napoli? Sono tutti fortissimi!”

Ottavio Bianchi è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live. L’ex allenatore ha parlato del triplo confronto tra Napoli e Milan e ha elogiato gli azzurri di Spalletti. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione.

“Napoli-Milan in campionato non influenzerà il confronto Champions, sono due cose completamente diverse. Il Napoli ha un assetto consolidato, non si preoccupa degli avversari. Sono passati tanti anni, il calcio è totalmente diverso. Il Napoli di allora non aveva mai vinto, ora gioca da anni in Champions e si gioca sempre la volata finale. Prima o poi, vinci. Quello che sta facendo quest’anno è davvero eclatante, la bellezza di questo Napoli è che nessuno di noi parla di peggiori in campo, sono tutti fortissimi e con un rendimento eccezionale. Lo zoccolo duro della squadra è elevatissimo, c’è chi poi fa il numero migliore e le cinque sostituzioni possono cambiare ogni assetto. Non dimentichiamo, peraltro, che ad inizio campionato Osimhen non ha giocato per un mese ed è stato sostituito senza problemi. Questo è un momento idilliaco, spero duri per tanto tempo”.