Koulibaly: “A Napoli mi hanno sempre rispettato”

Il 15 Luglio 2022, Kalidou Koulibaly si congeda ufficialmente dal Napoli e il giorno dopo viene acquistato dal Chelsea con un contratto quadriennale, tuttavia il difensore senegalese sembra non essere ancora riuscito a dimenticare la squadra partenopea.

Ai microfoni di Sky Sport, infatti, non nasconde un sorriso mentre confessa: “Spero di incontrarli il più lontano possibile magari in finale a Istanbul sarebbe meglio. Sappiamo quanto conti il Napoli per me ma ora sono concentrato sulla mia squadra. Se li incontreremo faremo di tutto per vincere però spero il più lontano possibile perché auguro anche a loro di andare molto avanti e perché no affrontarci in finale“.

A distanza di qualche giorno, durante un’altra intervista per BeIN Sports, il giocatore del Chelsea racconta: “Quando sono arrivato a Napoli, ero di colore ma anche musulmano. E loro lo hanno accettato. Lo chef si alzava la mattina per prepararci da mangiare durante il Ramadan. Lì capiscono la diversità“. A queste parole, hanno seguito altre di incoraggiamento verso altri giocatori che si sentono nel posto sbagliato, perché “non tutti sono uguali” e lui ha avuto la fortuna, a Napoli, di trovare un team che lo abbia sempre rispettato.

“Questo non lo dimenticherò mai ed è per questo che ancora oggi li ringrazio, lì non mi sono mai sentito discriminato“.