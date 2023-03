Del Genio: “Il Milan si è fatto prendere dal panico, tornerà al vecchio modulo”

Paolo Del Genio è stato intervistato a Radio Goal sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Il giornalista ha detto la sua sul modulo di Pioli: “Il cambio di modulo per me è solo un palliativo – ha detto Del Genio – ma non la cura definitiva ai problemi e i fatti del Milan lo stanno confermando, infatti Pioli vuole tornare a quattro”. L’infortunio di Kalulu influenzerà il ritorno al modulo precedente. “Potrebbe rispolverare Kjaer. Si sono fatti prendere un po’ dal panico perché improvvisamente la squadra prendeva caterve di gol. Ma poi hanno subito lo stesso”.