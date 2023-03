Il noto commentatore radiofonico, Carmine Martino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sulla Champions e non solo. Queste le sue parole: “Nonostante le difficoltà e gli ostacoli che il Napoli troverà durante il suo cammino in Champions, sono rimasto sorpreso dai commenti positivi dei tifosi inglesi nei confronti degli azzurri dopo aver parlato con loro durante la partita dell’Italia. Certo la squadra di Spalletti è molto spettacolare, ma i pronostici fatti dai supporters inglesi in merito alla vittoria finale mi hanno lasciato di stucco.

Caso De Ketelaere? Non conosco i dettagli, so che è stato un flop ma è giovane e saprà sicuramente migliorarsi. Bravo il Napoli anche in questo, Giuntoli ha preso dei calciatori che sembravano napoletani sin dalla nascita. Prendiamo Kim ad esempio, è stato una piacevole sorpresa. Ha fatto grandi progressi in pochi mesi e si è integrato perfettamente nel gruppo. Ha dimostrato di essere un professionista anche nell’interpretazione del suo ruolo e ha contribuito a creare un ambiente positivo nello spogliatoio“.