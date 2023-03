Tuttomercato web fa il punto su Park Yi-Sung, pioniere del calcio asiatico in Europa e protagonista nelle decadi passate della Premier, è stato uno dei primi asiatici a sfondare in Europa.

E da pioniere, ha commentato l’evoluzione del coreano Kim, che sta facendo molto bene, e che sta stupendo tutti comandando magistralmente la difesa del Napoli. Queste le sue parole:

O in Italia, Kim min-jae

“Straordinario, che talento. Ha fatto lo step giusto andando a giocare in Turchia e si è mostrato pronto per fare un passo in avanti. Non è venuto direttamente in Italia ma step by step, così è cresciuto e non c’è dubbio che stia facendo cose straordinarie, da leader tecnico e di personalità a Napoli”.

Poi, sugli obiettivi che può raggiungere la squadra di Spalletti, ha chiosato:

La squadra di Spalletti può vincere la Champions?

“Perché no? In Serie A e in Europa stano facendo alla grande. Sono inattesi ma straordinari. Tutti, anche all’estero, guardano il Napoli con grande interesse: è bello vederli giocare, sono una squadra d’attacco, hanno trovato stelle e talenti incredibili. Come Kim”.