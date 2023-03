Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha fatto il suo primo vagito nel 2004, quando mister De Laurentiis, allora un imprenditore cinematografico, lo rilevò e lo fece ripartire dalla Serie C.

Ma, oggi, a RadioGr Parlamento, un altro noto imprenditore italiano e che era da tempo nell’ambito sportivo, specialmente nel campo automobilistico, ha svelato un retroscena sul Napoli: stiamo parlando di Flavio Briatore.

L’imprenditore ha svelato come stesse per entrare nel mondo del calcio attraverso il Napoli e lo ha svelato con queste parole:

“E’ vero, potevo prendere il Napoli prima che lo prendesse De Laurentiis, ma non se ne fece nulla. Non mi sono mai pentito, anche perché negli anni in Formula 1 mi sono tolto tante soddisfazioni”.