Pellissier: “Osimhen è vicino alle qualità di Haaland. L’accoppiata scudetto-Champions non è un’utopia”

Sergio Pellissier è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live. L’ex portiere del Chievo e attuale presidente della Clivense ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli parlando in particolare di Victor Osimhen. Ecco le sue parole.

Su Osimhen: “Ha qualità importanti, è uno degli attaccanti più completi del panorama europeo, sfrutta il gioco della squadra ma fa giocare anche bene. Osimhen ha sempre avuto talento, quando è arrivato aveva già mostrato le sue qualità ma non aveva avuto continuità. Con Spalletti è migliorato molto ed in generale il Napoli è una squadra davvero forte. Osimhen è vicino alle qualità di Haaland, che da sempre è stato una macchina da gol. Il nigeriano forse ha capito tardi le sue potenzialità e ha trovato quella fiducia e la continuità che gli mancava”.

Sulla Champions: “Il sorteggio è stato favorevole, conosce il Milan e l’Inter, ci sarebbe in semifinale eventualmente il Benfica che è forte ma è alla sua portata. Ed anche in finale, dovesse arrivare, se la può giocare contro chiunque, perché in una gara secca questo Napoli, che ha appena battuto il Torino di Juric per 4-0 in trasferta, può battere chiunque. Sarebbe stato peggio affrontare un Manchester City o un Bayern nel doppio confronto. L’accoppiata scudetto-Champions League non è un’utopia”.