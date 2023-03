Maurizio De Giovanni, noto scrittore del Napoli, nel corso dell’intervista su Radio Kiss Kiss Napoli, durante il programma “La città nel pallone”, ha parlato della situazione dello stadio.

In particolare, De Giovanni ha voluto parlare dell’unica situazione negativa della stagione: la questione tifo nelle gare casalinghe e il silenzio che c’è al “Maradona”:

“Io quando vado allo stadio e vedo uno stadio pieno, dove nessun posto è vuoto e ormai i biglietti vanno a ruba, mi sento triste. Io credo che non ci sia nessun accanimento da parte di prefetto o questura, ma vedere lo stadio silenzioso, nell’anno in cui, per me, stiamo assistendo alla cavalcata più bella della storia del Napoli. Vedendo l’Olimpico ieri sera, mi piangeva il cuore: spero che la situazione si possa risolvere”.