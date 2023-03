L’ex arbitro, Luca Marelli, è intervenuto ai microfoni di DAZN per dire la sua sul tanto discusso goal del vantaggio della Juventus contro l’Inter. A guardare le immagini, infatti, pare che all’inizio dell’azione che ha portato al goal di Kostic, ci sia un fallo di mano di Rabiot. Il goal, alla fine di un lunghissimo check, è stato convalidato, Marelli spiega così la decisione del direttore di gara: “Non posso darvi una risposta certa. Abbiamo visto tutte le immagini disponibili. Vlahovic ha effettuato un tocco di mano, ma il braccio è attaccato al corpo quindi non c’è assolutamente fallo. Discorso diverso per Rabiot che pare abbia toccato la palla con il suo braccio sinistro nel primo tentativo di intervento.

Come detto non saprei dirvi come mai il goal è stato convalidato. Secondo la mia personale opinione, il VAR non è stato in grado di trovare un’immagine chiara ed evidente che cogliesse il centrocampista francese in flagrante. Solo questo può essere il motivo che ha permesso alla Juventus di passare in vantaggio“.