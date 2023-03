Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, conduttori del programma sportivo su Radio Deejay, che si chiama “Deejay Football club”, hanno voluto difendersi dalle accuse di essere definiti “catenacciari”.

Infatti, i due telecronisti hanno confermato che l’importante nel calcio è segnare e difendersi bene, soprattutto quando non si ha la possibilità di giocare a campo aperto, e hanno fatto un pensiero su Spalletti, che sta coniugando gioco e risultati. Questo il pensiero di Caressa:

“Spalletti è l’unico che coniuga gioco e risultati, ma aspettarsi da tutte le squadre un certo gioco farebbe del calcio solo uno standard. Spalletti è un tecnico bravo perché è un innovatore, come gioca lui non ha mai giocato nessuno, e ha avuto le sue invenzioni che nel calcio hanno fatto scuola. Lui innova il calcio, come gioca lui nessuno lo ha mai fatto: ad esempio, la costruzioni a 3 e mezzo l’ha inventata lui e ora la fanno in molti”.