Zola: “Diego avrebbe detto si alla 10 per Kvara, vi spiego”

L’ex stella del calcio mondiale, Gianfranco Zola, è intervenuto ai microfoni di Prime Video per dire la sua sulla spinosa vicenda della maglia numero 10 del Napoli! Le ultime voci sostengono che, in caso di vittoria dello Scudetto, il numeri di Maradona potrebbe finire sulle spalle di Kvicha Kvaratskhelia. Zola ha voluto dire la sua, qui di seguito il suo intervento: “Se Diego fosse ancora qui, sarebbe stato più facile chiedere a lui e sono sicuro che avrebbe detto di dargliela senza dubbio. Purtroppo Maradona non c’è più e la situazione è diventata quindi più complessa. Al momento, dunque, resta un quesito molto complicato“.