L’avvocato che ha difeso l’Eintracht Francoforte in merito al divieto di trasferta per i tifosi, Lorenzo Contucci, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Repubblica per dire la sua sul caos della giornata di ieri. Di seguito l’intervista completa: “L’Italia è l’unica nazione in Europa a vietare le trasferte, una situazione assurda e ben nota anche alla Uefa. Eintracht Francoforte ha dimostrato di saper gestire al meglio la presenza di 2.700 tifosi, con controlli accurati effettuati anche dai propri steward. I napoletani sono stati sempre sotto stretta sorveglianza e mai lasciati soli come successo ai 600 tedeschi.

Abbiamo avvisato, insieme al Francoforte, che c’era un grande rischio che i tifosi senza biglietti arrivassero in città. Eppure tutti sono riusciti a entrare tranquillamente. Il risultato sono state scene di guerriglia urbana, una vergogna“.