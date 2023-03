Il Prefetto Palomba: “Tifosi seguiti e accompagnati, non c’erano armi”

Oggi è stato convocato in Prefettura un comitato straordinario per l’ordine e la sicurezza. L’obiettivo è fare il punto sulla situazione e calcolare i danni subiti. Incontro al quale ha presenziato anche Aurelio De Laurentiis. “I tifosi tedeschi sono arrivati in maniera sparsa e con alcuni bergamaschi, già presenti alla gara di Francoforte“, ha detto il prefetto Claudio Palomba. Gli ultrà sono arrivati da Salerno e noi siamo riusciti, grazie al lavoro della polizia, a farli rimanere in albergo, ha specificato il prefetto. “Molti chiedono il motivo per cui è stato scelto di far sfilare i tifosi dell’Eintracht per la città. Lungo il corteo non è successo nulla. Si trattava di persone che non erano in possesso di armi. Si è deciso di seguirli e accompagnarli. Qualora si fossero divisi sarebbe stato più difficile controllarli. Non c’è mai stato un contatto diretto tra le due tifoserie”, ha concluso.