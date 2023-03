Alisson: “Il Napoli sta facendo benissimo e può andare avanti. Grandissimo lavoro di Spalletti”

Alisson Becker, portiere del Liverpool, intervistato da Sky dopo l’eliminazione dei Reds per mano del Real Madrid, ha parlato degli azzurri: “Il Napoli sta facendo benissimo anche in Serie A, sono una squadra difficilissima da affrontare e lo sappiamo perché ci abbiamo giocato contro. Hanno giocatori che fanno la differenza e Spalletti sta facendo un grandissimo lavoro. Credo che il Napoli abbia le qualità sufficienti per andare avanti in Champions.

Se continuano così possono fare qualcosa di grande, ma servono tanti fattori come il carisma, la qualità tecnica e tattica. Io amo l’Italia, seguo la Roma, anzi, forza Roma sempre! Tornerò in Italia in queste settimane perché è un paese che amo“.