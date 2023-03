Gianni Improta, ex giocatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli; l’ex fantasista del Napoli ha esaltato il lavoro di Spalletti.

Infatti, Improta da sempre è stato fiducioso sul Napoli e oggi lo ha voluto ribadire con forza:

“Io da agosto avevo detto che avrebbe vinto lo Scudetto, anzi lo avevo già detto l’anno scorso, quando lo poteva vincere ma non l’ha vinto per i motivi che sappiamo”.

Poi su Kvara e sul dibattito se dargli la 10 o meno, ha detto:

“Io gliela darei: sono contro il ritiro delle maglie nel calcio, perché non voglio togliere i sogni ai bambini di indossare una maglia così importante. Per me Kvara merita di indossare quella maglia che ho indossato anche io“.