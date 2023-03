Simone Inzaghi è nell’occhio del ciclone dopo la sconfitta di La Spezia e domani contro il Porto si gioca un pezzo importante del suo futuro da allenatore dell’Inter.

Il mister è criticato spesso, ma oggi, alla vigilia della gara di domani, si è voluto difendere e ha voluto difendere il lavoro suo e del suo staff volendo sottolineare una cosa riguardante il rendimento di tutte le big in campionato:

“Ci confrontiamo quotidianamente, dopo ogni match col presidente e coi direttori ci si parla sempre, sia nel bene che nel male. Quando le cose vanno tutto bene, è tutto ok. Con qualche sconfitta sembra vada tutta male. In Italia tutte le squadre tranne una stanno tenendo il livello dell’Inter. Siamo reduci da una sconfitta immeritata, ma questo è il calcio e i ragazzi li ho visti uniti come sempre”.