Hoffer racconta la sua esperienza a Napoli: “Ho pensato: non esiste una cosa del genere!”

Erwin Hoffer, meteora azzurra dal 2009 al 2013, ha indossato la maglia dell’Eintracht quando era in forza al Napoli. L’attaccante austriaco, attualmente svincolato, ha raccontato la sua avventura sui canali ufficiali del club tedesco.

“All’epoca mi ha avvicinato l’allenatore del Napoli chiedendomi se volevo andare a Francoforte. – ha detto Hoffer – Nemmeno io l’ho visto come un prestito, credo fosse un compromesso comune ai tempi in cui due club non erano d’accordo su ogni punto. Ad ogni modo, non ho dovuto pensarci a lungo ed è stata la mossa giusta al 100%”.

Sulla sua esperienza in azzurro ha detto: “Prima di tutto è stata la mia prima avventura professionale al di fuori dell’Austria – era un mondo completamente nuovo per me. Sarà sempre così. Ricordo quando giocammo in casa contro il Milan. Penso che la capacità dello stadio era di circa 77.000 persone. Tuttavia, non si vedeva nulla delle scale, quindi all’interno dovevano esserci molte più persone di quelle consentite. Ho solo pensato: non esiste una cosa del genere! C’è una pressione incredibile quando le persone fanno rumore. Giochi a calcio per momenti come questo“.