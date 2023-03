Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, nel programma in onda il sabato mattina su Radio Deejay, ha parlato del Napoli e in particolare della Champions e del cammino che potrebbero fare gli azzurri.

In particolare, Caressa ha esaltato il Napoli, sottolineando come all’estero la squadra di Spalletti sia esaltata. Queste le dichiarazioni:

“Ho sentito il pensiero dello studio di CBS Sport, dove i commentatori hanno esaltato il Napoli, tra cui Thierry Henry; loro sono innamorati della squadra di Spalletti, del modo in cui gioca e la ritengono una della favorite per la Champions”.

A questo ha risposto Zazzaroni, che ha rivelato un suo timore:

“Il Napoli gioca come nessuno e dietro c’è la mano di Spalletti, ma a me spaventa un po’ il notare che quasi nessuno ha esperienza in gare europee di alto livello, perché quando arrivi a una semifinale o una finale l’esperienza, la capacità di gestire la tensione conta tanto”.