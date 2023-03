Stefano Ceci, manager e persona vicina a Diego Armando Maradona nei suoi ultimi anni, ha voluto parlare della questione della statua, sia di quella donata da lui al Napoli, sia quella dell’artista Sepe, poi sequestrata e restituita.

Ceci ha svelato il retroscena della nascita della statua d’oro del Diez che si trova all’interno degli spogliatoi:

“Io, due settimane dopo la morte di Diego, andai da Ciro Borriello, l’ex assessore allo Sport, e rivelai il volere di Diego di regalare una statua alla città, ma Borriello mi stoppò dicendomi che non la poteva accettare e che dovevo partecipare a un bando. Allora presentai la richiesta e i documenti della statua, ma non ero fiducioso fosse accettata e allora la regalai a De Laurentiis che l’accettò e decidemmo assieme di presentarla una volta superata l’emergenza Covid. Fu presentata in occasione di Napoli-Lazio dell’anno scorso, anche se l’amministrazione De Magistris la voleva presentare a luglio, in uno stadio senza tifosi e senza il Napoli, dato che stava a Monaco di Baviera per un amichevole”.

Poi, sulla statua, ha svelato un retroscena:

“Quando la donai al presidente, gli dissi: “Questa ti porterà fortuna, nel giro di due anni vincerai lo Scudetto”. E per ora sta portando bene”.

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli.