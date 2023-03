Koulibaly: “Ho bisogno di tempo per adattarmi, ero consapevole che non sarebbe stato facile”

Dopo 7 stagioni in azzurro Kalidou Koulibaly è volato a Londra per giocare nel Chelsea. A metà stagione, il difensore senegalese ha trovato non poche difficoltà. Intervistato dal tabloid inglese The Sun ha detto: Graham Potter è molto bravo a comunicare con tutti. A lui non importa se costi 100 o 20 milioni di sterline, ti tratterà allo stesso modo. Questa è la caratteristica di un grande allenatore. Non è una stagione difficile per me, ma ho bisogno di tempo per adattarmi e lo sapevo. Quando ho deciso di venire qui ero ben consapevole che non sarebbe stato facile. Ho un contratto di tre anni e sono tranquillo. Ho tempo per mostrare a tutti chi sono”.