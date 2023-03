L’ex calciatore del Napoli, Salvatore Bagni, è intervenuto ai microfoni di Tele A per dire la sua sull’attuale stagione degli azzurri. In particolar modo si è soffermato su Kvara ed Osimhen, le stelle di questa squadra. Queste le sue parole: “Kvaratskhelia e Osimhen? Li vedo giocare solo in Premier League o al Bayern Monaco. In nessun altro campionato credo che vogliano scendere in campo visto il loro incommensurabile valore.

Il Napoli è una delle migliori squadre al mondo, e non esagero! Ho visto molte partite di calcio nella mia vita, e mi chiedo: quando è stata l’ultima volta che una squadra italiana dominasse in questa maniera?“