Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria contro la Samdporia e inevitabilmente si è parlato di Napoli.

In particolare, Sarri ha parlato della sfida che ne uscirà venerdì e di come lui, che ama un calcio propositivo, preparerà la partita contro una squadra che può essere devastante se affrontata a campo aperto. Queste le sue parole:

“Negli ultimi tempi, giochiamo quasi sempre con squadre che sono scese in campo un paio di giorni prima di noi. In questa bolgia di partite da fare, è difficile stilare il calendario. Andremo lì a giocarcela, sappiamo che il Napoli è più forte di noi ma non possiamo rinnegare le nostre filosofie. Ci sta che giochino molto di più loro, in questa stagione sono nettamente superiori a tutti”.

Poi, sul Napoli attuale e sull’accoglienza che si attende, ha detto:

“Nell’ultimo anno, hanno fatto una politica di un coraggio estremo. Sono andati a prendere qualche giovane sconosciuto, Giuntoli in questo è un maestro ma era difficile prevedere che trovasse giocatori così forti. I loro tifosi? Da bambino tifavo Napoli”.