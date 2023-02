Avv. Pisani: “De Laurentiis? Per lui parlano i fatti. Scudetto e Champions? Quando gira l’anno…”

Angelo Pisani, avvocato, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“Il Napoli deve continuare questa corsa, il Sassuolo deve fare la stessa fine della Cremonese, sarebbe una storia felice. De Laurentiis il migliore? Parlano i fatti, è stato il miglior presidente e stratega, anche in passato sono state contestate le sue scelte. Ha vinto. Dobbiamo dare atto anche a Giuntoli e alla squadra, in generale al sistema Napoli che gira in maniera perfetta. Ci auguriamo che si sia aperto un ciclo continuando a seminare qualcosa di positivo per i prossimi anni. Turnover questa sera? Consideriamo il Sassuolo come il ‘complice’ o ‘sosia’ della Juventus, asfaltiamoli sportivamente sul campo. La vittoria della Champions League da parte del Napoli? Io penso che dopo tanto tempo potremmo gioire anche per una vittoria in Champions. Quando gira l’anno fortunato, perché non fare l’accoppiata scudetto-Champions League. Il fatto che il Sassuolo abbia vietato magliette e sciarpe del Napoli è simbolo di ignoranza”.