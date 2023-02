KKN, Moratti: “ADL e Giuntoli hanno dimostrato grande coraggio. Su Spalletti dico questo”

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sulla stagione del Napoli. Queste le sue parole: “Grandi lodi a Spalletti che, anche se si è visto arrivare in rosa degli sconosciuti, non si è mai scoraggiato. All’inizio poteva essere difficile ma lui non si è mai perso d’animo, l’atteggiamento è sempre stato quello di un grande professionista.

Devo complimentarmi anche con Spalletti e Giuntoli! I due hanno avuto un immenso coraggio, non è da tutti lasciar andare tutti i calciatori più affermati per delle giovani promesse. Le cose sono andate in meraviglia ed adesso il Napoli è un vero e proprio gioiello“.