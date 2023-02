Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto stasera al programma di “Radio Kiss Kiss Napoli”, la “Città nel pallone”, e ha parlato del momento della squadra azzurra.

In particolare, la penna del Corriere ha smentito le ipotesi secondo cui il Napoli potrebbe crollare e l’Inter potrebbe rimontare. Queste le sue parole:

“Io vedo che tanti ritengono l’Inter capace di rimontare sul Napoli, ma ieri, in un derby in cui il Milan non ha giocato, la partita è stata in bilico fino alla fine. Io capisco che alcuni tifosi vogliano essere calmi, ed è giusto non pensare di aver già vinto lo Scudetto, ma il Napoli viaggia a una velocità doppia rispetto alle altre”.

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli.