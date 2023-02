Il commissario tecnico dell’Ungheria, Marco Rossi, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per dire la sua sul Napoli in vista del match con lo Spezia. Queste le sue parole: “Gli infortuni affliggono lo Spezia negli ultimi tempi! La squadra di Gotti ha perso le ultime due partite e servirà un vero e proprio miracolo per battere questo Napoli. Gotti deve essere bravo a limitare il gioco dei partenopei tra le linee. Non consiglierei nemmeno un pressing troppo spinto, lasciare troppo spazio a Victor Osimhen significherebbe condannarsi con le proprie mani.

Kim? Uno dei miei calciatori in Nazionale è stato compagno di squadra del coreano al Fenerbache. Me ne ha sempre parlato benissimo e devo dire che non mi ha sorpreso più di tanto il suo impatto sulla Serie A. La dirigenza del Napoli è stata impeccabile nel rimpiazzare i top player che hanno lasciato la squadra la scorsa estate. Kvara e Kim ne sono l’esempio lampante! Il difensore si è distinto per precisione e tenacia, è venuto per sostituire Koulibaly in campo ed anche nel cuore dei tifosi“.