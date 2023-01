Sky, Ugolini: “La mentalità dei napoletani è cambiata, se Osimhen parte c’è consapevolezza”

Massimo Ugolini, esperto di Sky Sport, ha parlato del Napoli ai microfoni di “Calciomercato l’Originale”: “Stasera c’è una cena organizzata dal presidente De Laurentiis con tutti i giocatori, tutto lo staff tecnico e i quadri dirigenziali del club. E’ anche un modo per compensare la cena di Natale, che non saltò per motivi logistici. Cena che ha un valore simbolico, perché la vittoria sulla Roma abbia fatto arrivare il Napoli in un’altra dimensione. L’aritmetica non premia ancora la squadra di Spalletti, ma dà una forma concreta a quello che è il risultato finale. Bisognerà vedere se sarà affrontato il premio scudetto, però è un momento bello di una società che mai come quest’anno ha lavorato sinergicamente.

Osimhen andrà via?: “Dopo l’ultima estate la mentalità del tifoso napoletano è cambiata. Non è più come prima, c’è la consapevolezza che se parte un campione il Napoli comunque lo sostituisce con un altro giocatore importante”.