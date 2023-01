Bruno Gentili, giornalista Rai, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli non ha rivali, giochi con tranquillità. C’è una distanza incolmabile, sotto tutti gli aspetti, sul piano del gioco oltre che in classifica. Io adesso fossi in Spalletti farei giocare chi ha giocato meno perché, dai, alla fine lo Scudetto lo vincerà. Anzi, io assegnerei lo Scudetto al Napoli d’ufficio, perché davvero sta dominando”.