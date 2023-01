Renica al Corriere del Mezzogiorno: “Il Napoli mi piace per le soluzioni offensive”

Alessandro Renica, ex difensore azzurro e allenatore, ha parlato al Corriere del Mezzogiorno di Napoli.

La lunga intervista rilasciata da Renica si è focalizzata sul rendimento eccezionale degli azzurri in questa stagione e sulla lotta finale per lo scudetto: “Il Napoli mi piace per le modalità offensive che sfoggia ad ogni partita, gli azzurri riescono sempre a trovare il modo per portare a casa la partita o sbloccare match insidiosi. Questa è una dote importante. Sul calo di rendimento credo che non arriverà, Spalletti sarà bravo a mantenere alta l’asticella della concentrazione”.