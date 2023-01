Ai microfoni di Radio CRC, ha parlato Fabio Fulgeri, l’avvocato penalista di De Laurentiis, che ha difeso il suo assistito nella questione Osimhen davanti alla procura di Napoli.

E’ notizia di oggi che la Procura di Napoli ha richiesto un supplemento d’indagine e l’avvocato ha subito descritto gli scenari e i dettagli che riguardano il trasferimento di Osimhen dal Lille al Napoli. Queste le sue parole:

“Il caso Osimhen non penso sia sovrapponibile a quello della Juventus, il Napoli non ha fatto affari con la Juventus per questo non è coinvolto. Se non emergono nuovi elementi dovrebbe finire tutto bene. È stata chiesta la proroga per studiare il materiale acquisito, ci vuole il tempo necessario per giudicare gli atti acquisiti. Io non posso nemmeno conoscere quello che è l’oggetto delle verifiche, le indagini sono segrete, ma le prospettive sono quelle che l’operazione sia avvenuta in maniera giusta senza mistificazione dei bilanci”.