Carlo Alvino, stasera, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha detto la sua sulla sfida delle sfide, il Napoli-Juventus di venerdì prossimo, che dirà tanto sulla lotta Scudetto.

Alvino ha provato a definire la sfida di venerdì sera, impattante per la lotta Scudetto, e l’ha definita così questa sfida:

“Per me è una sfida importante, quasi decisiva per lo Scudetto, in quanto una vittoria ti permetterebbe di allungare, mentre una sconfitta casalinga potrebbe creare qualche turbamento psicologico nella squadra. Per me è più decisiva della sfida di aprile 2018″.

A questa affermazione ha risposto il giornalista del “Corriere dello Sport” Fabio Mandarini, che ha ribadito come invece ci sia tempo per la classifica, mentre quella sera era l’ultima spiaggia per lo Scudetto.

Infine, anche De Maggio si è sbilanciato e ha detto che se la Juve giocherà come le ultime partite, non riuscirà a fare punti.