Ai microfoni di Dazn, nel prepartita di Sampdoria-Napoli, è intervenuto Luciano Spalletti: “Cercheremo di dare qualcosa di più rispetto alla gara con l’Inter, ma non stravolgeremo il nostro stile. La grande squadra è quella che riesce a dare se stessa in quasi tutte le gare e che non perde mai la partita prima di giocarla. Daremo tutto ciò che abbiamo”.