Ciotola: “Inter-Napoli? Gli azzurri erano in fase di rodaggio. Non bisogna fare drammi”

Gennaro Ciotola, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio.

“Parere su Inter-Napoli? Gli azzurri erano in fase di rodaggio, non avevano la brillantezza dei tempi migliori. Alcuni calciatori, inoltre, erano in ritardo di condizione. I nerazzurri, invece, erano più pimpanti, è emersa sin dall’inizio la loro volontà di vincere la gara. L’unica occasione creata dal Napoli è arrivata all’80’ con Raspadori; l’Inter ha sfruttato gli errori di impostazione della squadra di Spalletti. Quest’ultima era in fase di rodaggio, ieri non è emerso il vero Napoli. Già dalla prossima partita con la Samp, la formazione azzurra ripartirà alla grande e tornerà ai fasti di un tempo. È stata evidente comunque la poca brillantezza dei partenopei, senza considerare le disattenzioni di alcuni calciatori. Possibile risposta con la Samp? Con il passare dei giorni, per il Napoli sarà più agevole trovare la strada adeguata per vincere. Kvaratskhelia, inoltre, ieri ha riscontrato maggiori difficoltà per il palleggio della squadra. Non bisogna, tuttavia, fare drammi, il vantaggio è sempre consistente. Si tratta di una sconfitta indolore. Ieri quale calciatore ha sorpreso in positivo e quale in negativo? Nessuno del Napoli mi ha impressionato, poiché tutta la squadra non è stata determinante. Tra le fila dell’Inter, Darmian ha disputato una grande prova ed respinto le incursioni di Kvara nel migliore dei modi. Nonostante l’età, Dzeko, invece, è stato decisivo, ha siglato un grande gol, anche se in quell’occasione sono stati commessi errori di valutazione da parte di diversi azzurri. Rrahmani ha sbagliato la marcatura e si è perso il bosniaco, il quale ha poi trovato la strada del gol”.