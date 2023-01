Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, si è raccontato in un’intervista a 360° sull’Inter, dove ha toccato tanti temi, a partire dalla squadra, per poi passare alla condizione.

Inoltre, Lukaku ha parlato anche del Napoli, dello svantaggio che l’Inter ha nei suoi confronti e della sfida del 4 gennaio.

In particolare, è stato chiesto a Lukaku se crede nello Scudetto. Queste le sue parole:

Qual è l’ambizione sapendo che il Napoli è avanti 11 punti. E’ ancora possibile vincere lo scudetto?

“Fino a quando una squadra non ha alzato il trofeo nel calcio tutto è possibile… “

Tu ci credi?

“Sempre. Per quello giochiamo a calcio, devi credere nell’impossibile. La gente dice che è impossibile per noi, beh vediamo alla fine della stagione la squadra che alza il trofeo… Adesso nessuno l’ha ancora alzato, siamo lì. Mancano ancora 6 mesi. Campionato finisce il 6 giugno. Ragazzi, non siamo ancora al 4 gennaio!