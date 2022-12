Calaiò da libro Cuore: “Ho deciso di vivere a Napoli per la bellezza di questa città”

L’ex arciere azzurro Emanuele Calaiò è stato intervistato da TV Luna ed ha avuto modo di esprimersi sulla sua permanenza in città.

Quest’ultimo si è espresso così sulla città partenopea: “Ho deciso di rimanere a Napoli e di vivere in questa città perchè ritengo che sia bellissimo e meraviglioso rimanere qui. Sono ovviamente legato alla mia terra palermitana, ma Napoli merita il rispetto di tutti e per questo mi sono trasferito qui con mia moglie che ha proprio origini napoletane. Mi sono costruito amicizie e legami vari qui e mi trovo davvero bene”. Un passato da calciatore e una vita da napoletano acquisito per Calaiò, che ha sposato la causa azzurra anche oltre la carriera calcistica dopo il suo addio al calcio.