La nota showgirl e compagna del ballerino napoletano Stefano De Martino, Belen Rodriguez, è intervenuta alla Gazzetta dello Sport per commentare la vittoria dell’Argentina ai Mondiali. Queste le sue parole: “Il peccato più grande è che Diego non era con noi! Maradona vive nei nostri cuori e sono sicuro che dall’alto si è goduto una grande vittoria. Napoli è stata formidabile, è incredibile la passione che questa città ha per l’Argentina. Vivendo qui mi sento, ogni giorno, sempre più a casa mia“.